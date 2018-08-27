Bloomberg: Меркель из-за российского проекта оказалась на электрическом стуле

Строительство газопровода «Северный поток — 2» стало потрясением для геополитики, потому что в поставках газа в Европу заинтересованы США, а Украина и ряд других стран надеются сохранить транзит топлива по другим трубопроводам, пишет Bloomberg

Газопровод беспокоит лидеров в Восточной Европе, вызывает гнев у президента США Дональда Трампа , а канцлера Германии Ангелу Меркель поставил «электрический стул», пишет Bloomberg.

Портал пишет, что до «Северного потока» Россия направляла около двух третей своего экспорта в Европу по трубопроводам на Украине, однако вскоре возник ценовой спор, который в итоге привел остановке транзита в течение 13 дней в 2009 году. С тех пор отношения между двумя странами ухудшились, что привело в конечном итоге к евромайдану и потере Украиной Крыма, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что Россия ожидает роста европейского спроса на газ в связи с уходом ЕС от ядерной и угольной энергетики и сокращением производства собственного газа.

Однако в Европе многие считают проект «Северного потока — 2» геополитическим и «не имеющим экономического оправдания». США же в свою очередь считают, что этот газопровод сделает американских союзников в ЕС «более восприимчивыми к принуждению со стороны Москвы и ее влиянию». Германию Трамп называет «пленницей» России, он обещает конкурировать за европейский газовый рынок с Россией.

Но конкуренция эта очень сложна, пишет Bloomberg, отмечая, что поставки газа из США слишком дорогие. Скорее на американский газ могут претендовать страны Латинской Америки или Азии, где более высокие, чем в Европе, цены. Однако поставкам в Азию может помешать торговая война с Китаем, считает агентство.

Германия же действительно очень сильно зависит от импорта газа, тем более что еще один источник — месторождения в Нидерландах — быстро иссякает.

В России считают, что позиция США по газопроводу мотивирована желанием Вашингтона продвигать «интересы своего бизнеса» для продажи американского сжиженного природного газа в Европу. Меркель же защищает «экономические аспекты» «Северного потока — 2», однако требует сохранить транзит через Украину, напоминает Bloomberg.