Россия защитится от санкций на госдолг

Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России

Российские власти разработали меры на случай введения санкций в отношении государственного долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — цитирует главу Минфина ТАСС.

При этом он выразил надежду, что «этого не произойдёт».

Ранее в Министерстве финансов заявили, что скептически относятся к возможному распространению санкций на российские суверенные облигации.