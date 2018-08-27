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Россия защитится от санкций на госдолг
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Силуанов сообщил о разработанных мерах для защиты от возможных санкций на госдолг России 

RT на русском 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Российские власти разработали меры на случай введения санкций в отношении государственного долга, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены», — цитирует главу Минфина ТАСС.
При этом он выразил надежду, что «этого не произойдёт».
Ранее в Министерстве финансов заявили, что скептически относятся к возможному распространению санкций на российские суверенные облигации.
В ведомстве отметили, что Минфин США в своём докладе конгрессу указал на негативный эффект для американских инвесторов в случае принятия подобных решений.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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