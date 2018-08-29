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Китай смягчит ущерб от торговой войны с США
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CNBC: Китай смягчит ущерб от торговой войны с США 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Andrew Harnik/AP
Торговая война Вашингтона и Пекина не вызовет никакого "значительного" удара по экономике Китая, к такому выводу пришли аналитики в Morgan Stanley. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.
Китайское правительство продолжит реализацию мер по смягчению последствий от продолжающейся торговой войны с США, заявил главный экономист по Китаю Morgan Stanley Робин Син.
"Мы не ожидаем какой-либо серьезной коррекции роста [экономики Китая], мы считаем, что потенциальное влияние торговых пошлин будет частично смягчено мерами, принятыми [китайскими] политиками", — сказал Робин Син.
Американские пошлины, по-видимому, уже влияют на китайскую экономику, поскольку последние данные показывают замедление экспортных заказов. Ожидается дальнейшее ослабление экономической активности в августе, предполагает аналитик, добавив, что Пекин, вероятно, смягчит эффект от введенных Вашингтоном пошлин в сентябре и октябре.
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