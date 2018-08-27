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Киев согласовал с ЕС условия получения €1 млрд помощи
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Украина согласовала с ЕС условия получения €1 млрд финансовой помощи 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Reuters
Представитель Украины при ЕС (Европейском союзе) Николай Точицкий заявил о согласовании условий получения финансовой помощи от Евросоюза в размере €1 млрд Об этом сообщает агентство "Украинские новости".
По словам Точицкого, в согласовании условий макрофинансовой помощи есть "прогресс" и добавил, что сами условия сформулированы. При этом он отметил, что в данный момент не может рассказать о них, так как соглашение еще не подписано.
"Подписано оно будет в ближайшее время", — заверил Точицкий.
Ранее сообщалось, что глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд
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