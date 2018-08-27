Киев согласовал с ЕС условия получения €1 млрд помощи

Украина согласовала с ЕС условия получения €1 млрд финансовой помощи

Представитель Украины при ЕС (Европейском союзе) Николай Точицкий заявил о согласовании условий получения финансовой помощи от Евросоюза в размере €1 млрд Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

По словам Точицкого, в согласовании условий макрофинансовой помощи есть "прогресс" и добавил, что сами условия сформулированы. При этом он отметил, что в данный момент не может рассказать о них, так как соглашение еще не подписано.

"Подписано оно будет в ближайшее время", — заверил Точицкий.