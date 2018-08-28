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Украина договорилась с ЕС о получении миллиарда евро
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Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро 

Lenta.ru
Украина согласовала с Европейским союзом условия предоставления Киеву финансовой помощи в размере до миллиарда евро. Подписать соглашение планируется в ближайшее время, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на посла Украины при ЕС Николая Точицкого.
Он не стал раскрывать условия соглашения, однако отметил краткие сроки подписания документов. «Прогресс есть, условия есть», — сказал Точицкий.
Совет ЕС 27 июня окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи на сумму до миллиарда евро за выполнение страной определенных условий. Подписание соглашения планировалось в июле.
Ранее 27 августа сообщалось, что после прекращения транзита российского газа Украина потеряет сумму, сопоставимую с расходами на национальную армию. По оценке главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, это больше, чем все убытки России от санкций.
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Комментарии29  Ещё 12 источников 
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