Ещё
Урожай в России столкнулся с новой угрозой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.47
78.15
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
76.19
+0.07 Золото
1208.57
–0.28 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1679
+0.0268
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Урожай в России столкнулся с новой угрозой 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Минсельхоз России поручил ряду регионов в ЦФО и ПФО дать всестороннюю оценку проблеме прорастания зерна на корню, что значительно ухудшает хлебопекарные свойства ржи и пшеницы, сообщили в ведомстве.
«Из регионов начали поступать сигналы о прорастании озимых культур на корню или в валках, в основном пшеницы, из-за вымокания посевов», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.
Причиной оказалась дождливая погода в предуборочный и уборочный периоды, что вызвало полегание хлебов. Проблема характерна для Брянской, Тульской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областей.
Прорастание зерна приводит к ухудшению хлебопекарных свойств зерна, из-за чего «хлеб получается малообъемным, а мякиш — плотным и липким», заявили в Минсельхозе.
Ранее сообщалось, что в Крыму потеряна часть урожая из-за засухи. Повлияла засуха и на урожай в ряде аграрных регионов России. В целом урожайность зерна в этом году будет ниже, чем в 2017-м.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков высказался о возможности смягчения Путиным пенсионного законопроекта Украина заняла сотни миллионов долларов под высокий процент Китай предложил построить ВСМ до Владивостока
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен269
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару978
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение