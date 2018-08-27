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Учреждения культуры могут принести бюджету Москвы около 17 млрд руб по итогам 2018 года
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Учреждения культуры могут принести бюджету Москвы около 17 млрд руб по итогам 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Порядка 17 миллиардов внебюджетных средств от учреждений культуры ожидается к поступлению в бюджет Москвы в текущем году, сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Бюджет департамента культуры в проектных цифрах 65 миллиардов сейчас. Это чистый бюджет. К этому добавьте, что за это время выросли собственные доходы учреждений. По этому году мы ожидаем внебюджетные поступления на 17 миллиардов. Всего отрасль культуры только городская, я уж не говорю о федеральных средствах и частных инвестициях, у нас предполагают только в бюджетных цифрах более 80 миллиардов рублей», — сказал Кибовский в ходе выступления на «Мослектории».
По его словам, данным объем средств является колоссальным и интегрирован в разные процессы, которые проходят в городе в сфере культуры и искусства.
Министр считает важным то, как эти средства максимально эффективно использовать.
«Я сторонник проектного способа финансирования в культуру. Надо покупать произведения искусства, результат творчества. В Москве колоссальный бюджет, нам никогда отказа не было. Когда приходил на эту должность, бюджет в культуре был 48 миллиардов. Меня каждый год спрашивали, что нас обрежут и сократят (бюджетное финансирование культурной сфере Москвы — ред.), но этого не произошло», — отметил Кибовский.
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