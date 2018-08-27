В МИД высказались о злоупотреблении долларом

Сергей Рябков. Доллар стал ключевой резервной валютой «по недосмотру» мирового сообщества, считает заместитель главы МИД

«Я думаю, что это по большому счету недосмотр всего остального сообщества, что все страны вовремя не озаботились этим злоупотреблением долларом как ключевой резервной валютой, что все страны для себя не просчитали, что может произойти, если политические круги в Вашингтоне и монетарные власти США вдруг по каким-то причинам начнут злоупотреблять этим своим положением», — заявил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, многие страны уже осознали необходимость перехода к схемам, не зависящим от «проводок» через счета в американских банках. Такой процесс уже идет, добавил он и привел в пример объединение стран БРИКС

27 августа вступили в силу новые санкции со стороны США. Под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех товаров и технологий, связанных со сферой нацбезопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.