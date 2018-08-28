Moody's оценило влияние новых санкций на Россию

Аналитики Moody’s считают, что новые санкции США против России, введенные из-за дела Скрипалей, не вызовут серьезных последствий для экономики страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз рейтингового агентства.

В прогнозе отмечается, что новые ограничительные меры слабо повлияют на Россию. Однако более жесткие санкции, которые могут быть введены через несколько месяцев, представляют угрозу.

По данным Sputnik International, в Moody's напомнили, что в последние годы между Россией и США произошло существенное сокращение торговли, поэтому РФ имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования.

По версии Moody's, российская экономика может пострадать только в случае серьезного подрыва доверия инвесторов. Также в агентстве предположили, что второй раунд санкций (если он состоится) окажется более мягкими, чем нынешние предложения Конгресса США.

«Белый дом перешел на несколько примирительный тон по отношению к России <…>, масштабы и характер санкций второго раунда остаются на полном усмотрении президента [Дональда Трампа]», — отмучается в прогнозе.

Накануне, 27 августа, вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела Скрипалей. Речь идет о запрете на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.

Через три месяца Вашингтон может ужесточить эти меры, запретив полеты «Аэрофлота» в США, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия.

Госдеп анонсировал эти санкции 8 августа. На следующий день курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года.