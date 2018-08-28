Ещё
Moody's оценило влияние новых санкций на Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.63
78.60
78.98
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.23
–0.01 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1083.63
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1686
+0.0342
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Moody's оценило влияние новых санкций на Россию 

Рамблер 1 час назад
Аналитики Moody’s считают, что новые санкции США против России, введенные из-за дела Скрипалей, не вызовут серьезных последствий для экономики страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз рейтингового агентства.
В прогнозе отмечается, что новые ограничительные меры слабо повлияют на Россию. Однако более жесткие санкции, которые могут быть введены через несколько месяцев, представляют угрозу.
По данным Sputnik International, в Moody's напомнили, что в последние годы между Россией и США произошло существенное сокращение торговли, поэтому РФ имеет минимальную зависимость от внешнего банковского финансирования.
По версии Moody's, российская экономика может пострадать только в случае серьезного подрыва доверия инвесторов. Также в агентстве предположили, что второй раунд санкций (если он состоится) окажется более мягкими, чем нынешние предложения Конгресса США.
«Белый дом перешел на несколько примирительный тон по отношению к России <…>, масштабы и характер санкций второго раунда остаются на полном усмотрении президента [Дональда Трампа]», — отмучается в прогнозе.
Накануне, 27 августа, вступили в силу новые санкции, введенные США против России из-за дела Скрипалей. Речь идет о запрете на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.
Через три месяца Вашингтон может ужесточить эти меры, запретив полеты «Аэрофлота» в США, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия.
Госдеп анонсировал эти санкции 8 августа. На следующий день курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен273
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник489
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение