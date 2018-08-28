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На нефть дали неутешительный прогноз
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Клепач: цена на нефть может снизиться до $55-60 за баррель 

ТАСС 1 час назад
Цены на нефть в конце 2018 — начале 2019 года могут снизиться до $55-60 за баррель, многое будет зависеть от развития ситуации с возможным введением санкций против Ирана, сообщил ТАСС первый зампред ВЭБ Андрей Клепач.
"Да, мы ожидаем снижения [цены на нефть]. Пока она выше, чем большинство прогнозов и ожиданий. Мы думаем, что до $50 с лишним — $60 [за баррель] она должна снизиться, вопрос в том, как санкции против Ирана будут работать и как они ударят по его нефтяной отрасли, как поведет себя Саудовская Аравия, которая будет, скорее всего, компенсировать возможные ограничения поставок. Я думаю, что где-то до $55-60 [за баррель] цена уйдет", — сказал он.
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