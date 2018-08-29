Ещё
Медведев прокомментировал изменение пенсионной системы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.30
79.32
79.60
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.21
+0.07 Золото
1202.29
–0.04 РТС
1080.05
–0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1657
+0.0311
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Медведев назвал изменение пенсионной системы серьезной задачей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал изменение пенсионной системы серьезной задачей, которая требует от кабинета министров особой ответственности.
«Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности», — сказал Медведев, комментируя обращение президента Владимира Путина по изменениям в пенсионном законодательстве.
Премьер отметил, что президент проводил несколько совещаний с членами правительства по вопросу изменения пенсионной системы. В ходе совещаний обсуждались определенные подходы, как результат диалога законодателей с экспертным сообществом и предложениями общества, передает РИА «Новости».
Сам премьер попросил кабмин в максимально короткие сроки дать предложения по законопроекту об изменении пенсионной системы с учетом заявлений Путина.
Путин в телеобращении к россиянам в среду заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в России должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Также президент предложил пересмотреть варианты постепенного повышения пенсионного возраста, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В США усмотрели в санкциях угрозу для доллара Путин проинформирован о митингах против пенсионных изменений Песков объяснил решение Путина выступить с телеобращением по пенсионным изменениям
Комментарии  Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ19
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Мировые рынки погружаются в хаос562
Трамп нанес решающий удар по рублю1106
Украина расстается с миллиардами228
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет Политика
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение