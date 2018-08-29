Медведев прокомментировал изменение пенсионной системы

Медведев назвал изменение пенсионной системы серьезной задачей

«Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности», — сказал Медведев, комментируя обращение президента Владимира Путина по изменениям в пенсионном законодательстве.

Премьер отметил, что президент проводил несколько совещаний с членами правительства по вопросу изменения пенсионной системы. В ходе совещаний обсуждались определенные подходы, как результат диалога законодателей с экспертным сообществом и предложениями общества, передает РИА «Новости»

Сам премьер попросил кабмин в максимально короткие сроки дать предложения по законопроекту об изменении пенсионной системы с учетом заявлений Путина.

Путин в телеобращении к россиянам в среду заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин в России должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Также президент предложил пересмотреть варианты постепенного повышения пенсионного возраста, чтобы люди могли адаптироваться к новой жизненной ситуации.