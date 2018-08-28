«Жэньминь жибао» (Китай): Что стоит за разногласиями между США, Европой и Россией по вопросу поставок газа?

На недавней встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина стороны активно продвигали ранее раскритикованный США проект газопровода «Северный поток-2». На встрече лидеров двух стран основное внимание было уделено вопросам, связанным с этим проектом, а также была подтверждена поддержка сторон в продвижении этого проекта.

Незавершенный трубопровод вызвал многосторонний «спор о природном газе», такая ситуация отразила разные потребности и соображения стран в коммерческих интересах и геополитике.

Европа: различные позиции

В Европе Германия на основе собственных потребностей в энергетике и коммерческих интересов является самым главным и твердым сторонником проекта «Северный поток-2».

Согласно данным Евростата, от 50% до 75% природного газа Германия импортирует из России. Поскольку «Северный поток-2» должен напрямую соединять РФ и Германию через Балтийское море, Германия сможет не только удовлетворить собственные потребности в природном газе, но и стать важным узлом в транспортировке российского сырья. «Северный поток-2» и «Северный поток-1» могут удовлетворить 25% потребностей стран ЕС в природном газе. «Северный поток-1» был построен в 2011 году, в последние несколько лет проект сильно перегружен.

Однако Украина, Польша и ЕС выступили против этого проекта. Украина и Польша беспокоятся о том, что Россия сократит или приостановит поставки природного газа в Европу через эти две страны, что принесет экономические и геополитические потери для них. ЕС также отметил, что это окажет влияние на осуществление стратегии диверсификации импорта энергоресурсов.

Из-за стратегической необходимости поддерживать отношения с США некоторые европейские страны продемонстрировали намерение импортировать американский природный газ. Однако сжиженный газ из США не сможет решить все существующие проблемы в Европе, более того, он намного дороже российского природного газа. В связи с этим европейские страны все еще стоят перед вопросом осуществления эффективной стратегии диверсификации энергоресурсов, которую они активно, но безрезультатно, продвигают в последние годы.

США: двусторонние ставки

В экономике президент Дональд Трамп сразу после вступления в свою должность объявил о «приоритетном энергетическом плане США», а также о продолжении интенсивно разрабатывать сланцевый газ. Соединенные Штаты намерены расширять каналы реализации энергоресурсов; Европа, которая сильно зависит от нефти и газа, естественным образом, стала первоочередной целью.

Администрация Трампа применяет привычную тактику, связывает экономические проблемы с вопросами обороны и безопасности, давит на энергетическое сотрудничество между Европой и Россией, прочищает путь для экспорта собственного сжиженного газа.

Что касается политики, Соединенные Штаты беспокоятся, что проект «Северный поток-2» постепенно ослабит право голоса европейских стран на рынке природного газа, а также станет причиной разногласий. В связи с этим, Вашингтон рассматривает природный газ в качестве «геостратегического оружия», использует его для сдерживания влияния России в Европе.

Подписанный в августе прошлого года Трампом новый закон о введении санкций против России касается компаний и проектов в энергетической промышленности. Однако европейские деятели беспокоятся о том, что санкции окажут негативное влияние на участие в «Северном потоке-2» таких крупных энергетических компаний Европы, как Royal Dutch Shell , а также могут угрожать энергетической безопасности европейских стран.

Россия: стремление к сотрудничеству

Для России экспорт природного газа в Европу также имеет экономическое и геополитическое значение. РФ является крупнейшим для ЕС поставщиком природного газа, вместе с этим, страна увеличивает поставки энергоресурсов в страны Европейского союза.

В настоящее время Россия экспортирует газ в Европу через несколько трубопроводов, большая часть сырья транспортируется через территорию Украины. В связи с конфликтом с Украиной Россия надеется снизить зависимость от этой транзитной страны, чтобы иметь инициативное право в экспорте природного газа в Европу.

На базе энергетического сотрудничества — этого особенного связующего элемента — Россия надеется улучшить и развить отношения с европейскими странами, а также получить большую дипломатическую выгоду.

Однако насколько эффективной Россия будет в своей энергетической стратегии, пока еще неизвестно. Во-первых, Москве сложно полностью игнорировать интересы украинской стороны. Во-вторых, ЕС и некоторые европейские страны выступают против использования Россией энергоресурсов для разделения и контроля Европы. В-третьих, США на протяжении длительного времени будут оказывать давление и создавать барьеры для российско-европейских энергетических проектов.

В настоящее время проект газопровода «Северный поток-2» стабильно продвигается, ожидается, что он будет завершен в следующем году. Очевидно, что «спор о природном газе» между США, Европой и Россией продолжится.