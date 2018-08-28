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Мантуров не исключил увеличения объема поддержки российского судостроения
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Мантуров не исключил увеличения объема поддержки российского судостроения 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что объем поддержки российского судостроения в 2019 году может быть увеличен. Об этом сообщает РИА «Новости».
"У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года по 10 млрд в год на меры развития данного направления (судостроения) Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса", — сказал Мантуров.
Он также отметил, что в госпрограмме всегда были предусмотрены средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирование спроса на продукцию судостроения.
Ранее сообщалось, что промышленное производство в России в период с января по июнь текущего года увеличилось на 3%.
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