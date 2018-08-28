Вашингтон начинает расплачиваться за введенные пошлины 

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Белый дом выделит $6 млрд фермерам, пострадавшим из-за пошлин. Часть денег пойдет на помощь голодающим.
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Министерство сельского хозяйства США сообщило о том, что администрация президента в начале сентября начнет оказывать помощь американским фермерам, пострадавшим из-за пошлин. Власти выделят на поддержку сельхозпроизводителей $6 млрд из запланированных $12 млрд
$4,7 млрд выделят производителям кукурузы, хлопка, молочной продукции, свинины, сои, пшеницы и сорго. Кроме того, ведомство закупит у фермеров товары на $1,2 млрд Средства также будут распределят по благотворительным фондам для помощи голодающим. $200 млн будут выделены на помощь фермерам в получении доступа к иностранным рынкам в рамках программы содействия торговле сельскохозяйственной продукцией. «Президент поручил мне убедиться, что наши фермеры не примут на себя удар из-за введения тарифов», — заявил министр сельского хозяйства Сонни Пердью, отметив, что помощь можно отменить хоть завтра, если Китай и другие страны скорректируют свое поведение. В конце июля власти США заявили о том, что выделят на поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от торгового противостояния Вашингтона и Пекина $12 млрд По информации WSJ, Белый дом несколько месяцев искал способ поддержать фермеров через министерство сельского хозяйства. Программа помощи должна включать прямую материальную помощь, программы содействия в распространении продуктов и стимулировании торговли. Ранее СМИ неоднократно сообщали о том, что американские фермеры жалуются на серьезные потери из-за ответных мер Китая и других стран. Они оценивали свои потенциальные потери в миллиарды долларов.