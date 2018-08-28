Слабый рубль выгоден Минфину. Ждать ли девальвации?

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему нельзя прогнозировать курс рубля, и сообщил, что правительство готовит меры по защите от новых санкций. Что это за меры и что будет с национальной валютой?

Есть такая старая цитата, которую привел в одной из своих книг Уоррен Баффет: «Обманывает, как министр финансов накануне девальвации». Так вот, Антон Силуанов так поступать не стал. Он просто сообщил, что предугадать курс рубля не может никто.

«Вы никогда не угадаете, как и любые простые люди», — предрек журналистам Силуанов.

Потому что нацвалюта зависит от американских санкций, от настроений, от рисков и так далее. И все-таки, кажется, есть люди, которые могут если не предугадать курс, то хотя бы представить, в какую сторону будет движение. И работают они в Минфине и ЦБ.

На прошлой неделе регулятор в интересах финансового ведомства начал закупку валюты. И курс резко пошел вниз. Доллар перешагнул за отметку в 69 рублей, и ЦБ прекратил закупки. Рубль пошел вверх. И дело было не в санкциях, а в том, что правительство пользуется слабым рублем и дорогой нефтью для наполнения бюджета. И пришло время объясниться, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов:

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«Нам объясняют, что рубль является обычным рыночным инструментом, что он подвержен влиянию спекулянтов, рисков, что простой человек вообще не в состоянии определить его курс. И пусть он даже не пытается это сделать, потому что здесь нет никакого вроде как решения правительства, здесь нет никаких интриг, связанных с политикой Центрального банка. Есть стихия рыночная, куда она занесет, неясно, поэтому не пытайтесь, дорогие граждане, предсказать, в какую сторону двинется рубль».

Кстати, по поводу иностранцев Силуанов тоже сказал: введение санкций изменило настроения инвесторов, которые начали выходить из российских активов. Это так и не совсем так. Например, за прошлую неделю приток иностранных денег к нам составил почти 100 млн долларов, сообщил «Коммерсантъ».

Проблема в том, что это горячий спекулятивный капитал и в случае нового серьезного пакета санкций эти деньги так же быстро и уйдут. Введут ли его — большой вопрос. Одна из страшилок — санкции против российского госдолга. Их уже пытались ввести весной, но тогда сам американский Минфин выступил против. Есть основания считать, что не произойдет это и сейчас. Хотя до конца уверенным быть нельзя, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин, управляющий активами Международного фонда частных инвестиций

«Хорошая новость заключается в том, что российская экономика действительно оказалась более или менее устойчива по отношению к санкциям, но кто сказал, что эти санкции были последними. И проблема заключается в том, что, может, сегодня обойдется, но обойдется ли завтра? Проблема заключается в том, что траектория развития ситуации — на ухудшение, и как при этом будет существовать бюджет, не до конца понятно. Может быть, конечно, существует какой-то план, но что он подразумевает, я не знаю».

Силуанов сказал, что у правительства есть меры по защите от новых санкций, но подробности не привел. Весной Россия резко сократила вложения в американские госбумаги — было почти 100 млрд, а осталось около 15 млрд Недавно Bloomberg написал, что ЦБ увеличил объемы закупок золота, и, возможно, как раз на деньги от продажи трежериз. То есть меры уже приняты.

Кроме того, ослабевший рубль даст возможность Минфину гораздо меньше занимать. Это можно считать еще одной мерой. Что же касается угадывания курса рубля, то можно повторить три тезиса. От стоимости нефти он сейчас не зависит так, как раньше. Санкции в стоимость нацвалюты уже заложены, если, конечно, не появится что-то еще.

Закупки валюты ЦБ приостановил до конца сентября. А там уже и до выборов в конгресс США будет недалеко, и до новых санкций тоже. Тут два пути. Или предполагать новую девальвацию, или вспомнить, что мы все в этом вопросе, по выражению министра, «простые люди», и засим закончить дискуссию.