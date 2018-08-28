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США будут ставить Китаю палки в колеса
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США будут ставить Китаю палки в колеса 

Вести Экономика 34 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Министерство торговли США заявило, что импорт стальных дисков из КНР субсидировался и на продукцию ряда производителей будут введены соответствующие пошлины.
Фото: Pxhere
Министерство торговли США заявило, что оно вынесло предварительное определение по поводу того, что часть импортируемых из КНР стальных дисков субсидировалась по ставкам в диапазоне от 58,75% до 172,51% процента, и тарифы на продукцию будут соответствующие.
По подсчетам министерства, в 2017 году Китай поставил в США стальных дисков на $388 млн  “В результате сегодняшнего решения Министерство торговли поручит таможенной и пограничной службе США взимать денежные депозиты от импортеров конкретных видов стальных дисков из Китая на основе этих предварительных ставок", — говорится в заявлении ведомства.
Окончательное решение по введению пошлин может быть вынесено в феврале 2019 года, когда расследование, касающееся ставок субсидирования будет завершено.
По предварительным данным, ставка по субсидиям для продукции Xiamen Sunrise Wheel Group Co составляет 58,75%. Для Zhejiang Jingu Company Limited и Shanghai Yata Industry Company Limited — 172,51%. Для других китайских производителей и экспортеров ставка субсидирования составляет 58,75%.
Расследование, выявившее субсидирование китайских товаров было начато из-за обращений от компаний Accuride Corp и Maxion Wheels Akron LLC, поступивших в ведомство в начале января этого года.
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