США будут ставить Китаю палки в колеса

Москва, 28 августа — «Вести. Экономика» Министерство торговли США заявило, что импорт стальных дисков из КНР субсидировался и на продукцию ряда производителей будут введены соответствующие пошлины.

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Министерство торговли США заявило, что оно вынесло предварительное определение по поводу того, что часть импортируемых из КНР стальных дисков субсидировалась по ставкам в диапазоне от 58,75% до 172,51% процента, и тарифы на продукцию будут соответствующие.

По подсчетам министерства, в 2017 году Китай поставил в США стальных дисков на $388 млн “В результате сегодняшнего решения Министерство торговли поручит таможенной и пограничной службе США взимать денежные депозиты от импортеров конкретных видов стальных дисков из Китая на основе этих предварительных ставок", — говорится в заявлении ведомства.

Окончательное решение по введению пошлин может быть вынесено в феврале 2019 года, когда расследование, касающееся ставок субсидирования будет завершено.

По предварительным данным, ставка по субсидиям для продукции Xiamen Sunrise Wheel Group Co составляет 58,75%. Для Zhejiang Jingu Company Limited и Shanghai Yata Industry Company Limited — 172,51%. Для других китайских производителей и экспортеров ставка субсидирования составляет 58,75%.

Расследование, выявившее субсидирование китайских товаров было начато из-за обращений от компаний Accuride Corp и Maxion Wheels Akron LLC, поступивших в ведомство в начале января этого года.