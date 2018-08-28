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Машиностроение лишат антикризисной господдержки
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Машиностроение могут избавить от антикризисной господдержки 

Финмаркет 1 час назад
Фото: ТАСС
В правительстве заговорили о том, что кризис в российском машиностроении миновал, спрос восстановился, а потому отпала и необходимость в выделении дополнительных средств бюджета на его поддержку. Рабочая группа по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы предложила подумать об отказе от "антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном машиностроении, легкой промышленности, а также урезать субсидирование судостроения, сообщает "Коммерсантъ". В протоколе заседания рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 годы от 10 августа, на который ссылается "Ъ", отмечено, что ряд секторов теоретически могут обойтись без господдержки. Но, отмечает газета, во многих ее отсутствие рискует обернуться очередным серьезным спадом производства.
Это заявление не означает немедленного прекращения разнообразной господдержки машиностроения, но едва ли не впервые отмечает возможность принципиального изменения промышленной политики в РФ, отмечает "Ъ". С первой половины 2010-х годов и в особенности после введения санкций против РФ, когда платежеспособный спрос на продукцию машиностроения начал падать, государство перешло к искусственному стимулированию спроса в автопроме, сельхозмашиностроении, судостроении и других отраслях. В итоге ряд отраслей сейчас показывают рост производства, ряд программ поддержки (например, в автопроме) ограничивали и даже сворачивали. Но пока, даже обозначая намерение уйти от прямых субсидий, в целом от господдержки бюджет не отказывается. В частности, госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» сверх предусмотренных ранее 857 млрд руб. на 2019–2021 годы увеличат, хотя и всего на 1,3 млрд руб.
Источник «Ъ» на рынке отмечает, что о необходимости отказа от мер поддержки давно говорили Минэкономики и Минфин. Но Минпромторг, по его словам, идею до сих не поддерживал, хотя и оговаривался, что программы субсидирования напрямую будут зависеть от динамики рынка и при продолжении роста поддержка сократится. Другой собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, полагает, что отказ от прямой поддержки может компенсироваться тем, что Минпромторг проведет эти расходы через свой нацпроект. В ведомствах комментариев не предоставили.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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