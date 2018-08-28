В России снизилось число безработных

Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 682,91 тыс. человек

Число безработных в России за неделю с 15 по 22 августа снизилась на 0,3% — до 682,91 тыс. человек, сообщает Минтруд . Годом ранее этот показатель составлял 779,93 тыс. человек.

За неделю снижение численности безработных граждан зафиксировано в 51 регионе. Наибольшее снижение произошло в Пензенской, Магаданской, Псковской, Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Чувашской Республике, г. Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Забайкальском крае.

Рост численности безработных граждан наблюдался в 30 регионах. Наибольший рост зафиксирован в республиках Мордовия, Татарстан, Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, Липецкой, Мурманской, Тульской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.

При этом показатель не изменился в Хабаровском крае, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Республике Ингушетия.

По состоянию на 22 августа количество заявленных работодателями в органы службы занятости вакансий составило 1,7 млн единиц.