Ещё
В России снизилось число безработных
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.39
$
67.65
78.71
79.04
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.70
+0.14 Золото
1211.93
+0.02 РТС
1082.95
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1692
+0.0347
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3% — до 682,91 тыс. человек 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число безработных в России за неделю с 15 по 22 августа снизилась на 0,3% — до 682,91 тыс. человек, сообщает Минтруд. Годом ранее этот показатель составлял 779,93 тыс. человек.
За неделю снижение численности безработных граждан зафиксировано в 51 регионе. Наибольшее снижение произошло в Пензенской, Магаданской, Псковской, Тюменской областях, Республике Северная Осетия — Алания, Чувашской Республике, г. Севастополе, Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Забайкальском крае.
Рост численности безработных граждан наблюдался в 30 регионах. Наибольший рост зафиксирован в республиках Мордовия, Татарстан, Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, Липецкой, Мурманской, Тульской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области.
При этом показатель не изменился в Хабаровском крае, Саратовской и Нижегородской областях, а также в Республике Ингушетия.
По состоянию на 22 августа количество заявленных работодателями в органы службы занятости вакансий составило 1,7 млн единиц.
Rambler News Service: последние новости
Сбербанк повысил прогноз по курсу рубля в 2018 году В Подмосковье будут производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Финансовым омбудсменом станет советник главы ЦБ
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен276
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару983
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение