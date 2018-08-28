Новак ответил на претензии Лукашенко по нефти

Глава Минэнерго ответил на претензии Лукашенко по нефти

Александр Новак. Москва обеспечит поставки нефти Белоруссии до конца года в соответствии с ранее достигнутым соглашением, сообщил глава Минэнерго

«Мы обеспечим поставки ровно в соответствии с соглашением», — сказал он, передает ТАСС.

Ранее на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получает не все пошлины от реэкспорта российской нефти, о которых договаривался с Москвой. Виноват в этом, по мнению белорусского лидера, «кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России ».

Тем временем СМИ сообщали, что Россия якобы намерена ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию.