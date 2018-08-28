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Новак ответил на претензии Лукашенко по нефти
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Глава Минэнерго ответил на претензии Лукашенко по нефти 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва обеспечит поставки нефти Белоруссии до конца года в соответствии с ранее достигнутым соглашением, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
«Мы обеспечим поставки ровно в соответствии с соглашением», — сказал он, передает ТАСС.
Ранее на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск получает не все пошлины от реэкспорта российской нефти, о которых договаривался с Москвой. Виноват в этом, по мнению белорусского лидера, «кто-то из так называемых умных либералов в Минфине России».
Тем временем СМИ сообщали, что Россия якобы намерена ограничить с четвертого квартала 2018 года беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в Белоруссию.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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