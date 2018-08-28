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Киев надеется осенью получить транш МВФ в $2 млрд
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В Киеве надеются осенью получить транш МВФ в два миллиарда долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальный банк (ЦБ) Украины считает очень высокими шансы Киева на успешный пересмотр программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), в результате чего Украина уже до конца осени может получить транш от МВФ в размере около 2 миллиардов долларов, сообщил во вторник журналистам заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.
Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском минфине заявили, что рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте.
"Шансы на положительный пересмотр (программы сотрудничества с МВФ — ред.) очень высоки. Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около 2 миллиардов долларов. Также это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще 1,5 миллиарда финансовой помощи", — приводит слова Чурия украинское информагентство УНН.
Как добавил он, после этого Украина сможет выйти на рынок евробондов и разместить их примерно на 1,5 миллиарда долларов.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.
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