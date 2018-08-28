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Россия стала основным инвестором Украины
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Россия стала основным инвестором Украины 

Рамблер + ещё 29 28 августа 2018
Россия инвестировала в Украину больше, чем любая другая страна. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Согласно им, общий размер прямых иностранных инвестиций в Украину в январе-июне 2018 года составил 1,259 миллиарда долларов, при этом 36% из них (436 миллионов) вложила Россия.
На втором месте по размеру инвестиций оказался Кипр (219 миллионов или 17%), а на третьем — Нидерланды (207,7 миллиона или 16,5%).
9% инвестиций в Украину составляют деньги Австрии (58,7 миллиона) и Польши (54,1 миллиона), а 7,1% — Франции (46,9 миллиона) и Великобритании (43,4 миллиона).
Менее двух недель назад депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал звучащие на Украине призывы разорвать торговые отношения с Россией «тупостью». По его словам, торговый баланс с Россией растет ежемесячно, в то время как зона свободной торговли с ЕС приносит стране лишь убытки. Парламентарий отметил, что нельзя «торговать в минус везде», а еще один «несбалансированный» шаг властей разрушит украинскую экономику «до конца».
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