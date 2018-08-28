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В ЕС высказались о необходимости «Северного потока-2»
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В Евросоюзе высказались о необходимости «Северного потока — 2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Reuters
На сегодняшний день оператор строительства газопровода ожидает разрешения на работу в исключительной экономической зоне Дании.
Альтернативы российскому газу нет. В этом уверен один из партнеров проекта «Северный поток-2», гендиректор компании Wintershall Марио Мерен. На фоне постоянно растущего спроса и в условиях сокращения собственной добычи, бесперебойные поставки голубого топливо кране важны, считает бизнесмен.
«В 2030 году Евросоюзу необходимо будет импортировать 400 миллиардов кубометров природного газа. Нам нужны надежные партнеры. "Северный поток-2" обеспечит дополнительные мощности в 55 миллиардов кубометров газа, когда проект будет завершен», — подытожил свое заявление Мерен.
Также Марио Мерен отметил в своем выступлении возрастающее значение России, как партнера в существующих и перспективных энергетических проектах, сообщают РИА Новости.
«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию, общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Предполагается прокладка труб по дну Балтийского моря минуя страны-транзитеры, такие как Украина. Реализацией проекта крайне недовольны в США. Дональд Трамп призывает Евросоюз покупать сжиженный газ в его стране.
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