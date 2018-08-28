В ЕС высказались о необходимости «Северного потока-2»

В Евросоюзе высказались о необходимости «Северного потока — 2»

На сегодняшний день оператор строительства газопровода ожидает разрешения на работу в исключительной экономической зоне Дании.

Альтернативы российскому газу нет. В этом уверен один из партнеров проекта «Северный поток-2», гендиректор компании Wintershall Марио Мерен . На фоне постоянно растущего спроса и в условиях сокращения собственной добычи, бесперебойные поставки голубого топливо кране важны, считает бизнесмен.

«В 2030 году Евросоюзу необходимо будет импортировать 400 миллиардов кубометров природного газа. Нам нужны надежные партнеры. "Северный поток-2" обеспечит дополнительные мощности в 55 миллиардов кубометров газа, когда проект будет завершен», — подытожил свое заявление Мерен.

Также Марио Мерен отметил в своем выступлении возрастающее значение России, как партнера в существующих и перспективных энергетических проектах, сообщают РИА Новости