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Евросоюз готов ответить, если США введут новые пошлины на товары из ЕС
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Евросоюз готов ответить, если США введут новые пошлины на товары из ЕС 

РИА Новости 31 минуту назад
БРЮССЕЛЬ, 28 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио на брифинге.
США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров, сообщал глава ЕК Жан-Клод Юнкер.
"Если США применят какие-либо дополнительные тарифы на европейские товары, ЕС готов быстро ответить", — сказал Розарио. Он напомнил, что ЕС и США сейчас работают в направлении «более тесного экономического партнерства» в рамках июльских договорённостей Еврокомиссии и США.
Ранее, в июле, ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из «ближайших советников» двух руководителей — главы ЕК Юнкера и президента США Дональда Трампа — для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их июльской встречи. Эта группа начала работать в августе.
Договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.
В июле источник в ЕС, знакомый с вопросом, отмечал, что Евросоюз, несмотря на договоренности по торговле с США, достигнутые на встрече Юнкера с Трампом, будет сохранять свои контрмеры, пока действуют новые пошлины США на импорт стальной и алюминиевой продукции из ЕС.
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