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ЕС заявил о готовности ответить на новые пошлины США
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ЕС предупредил о готовности ответить на новые пошлины США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Евросоюз готов оперативно ответить в случае введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на товары из ЕС, сказал пресс-секретарь ЕК Даниель Розарио.
«Если США применят какие-либо дополнительные тарифы на европейские товары, ЕС готов быстро ответить», — цитирует его РИА «Новости».
По словам Розарио, сейчас ЕС и США работают над «более тесным экономическим партнерством» в рамках достигнутых в июле договоренностей.
Напомним, вскоре после наложения обоюдных пошлин делегация ЕС во главе с Юнкером во время визита в США в июле согласилась ослабить ограничения на импорт из США медицинского оборудования и решила увеличить закупки американского СПГ и сельхозпродукции. Позднее американский президент Дональд Трамп объявил об «открытии Европы» для фермеров США.
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