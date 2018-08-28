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Киев должен погасить $33 млрд госдолга за пять лет
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Гройсман: Киев должен погасить $33 млрд госдолга за пять лет 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В следующие пять лет нам надо погасить $33 млрд (госдолга), которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы", — сказал Гройсман.
Он подчеркнул, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.
Ранее сообщалось, что заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий рассчитывает, что приезд миссии Международного валютного фонда будет иметь положительный результат.
Он также выразил надежду на то, что властям удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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