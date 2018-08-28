МЭР разовьет внешнюю торговлю

МЭР предлагает выделить 75,5 млрд рублей на развитие внешней торговли в 2019 году

Министерство экономического развития РФ подготовило новую редакцию госпрограммы "Развитие внешнеэкономической деятельности", в соответствии с которой объем бюджетных ассигнований на ее реализацию на 2019 год составит 75,485 млрд рублей. Проект новой редакции размещен на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов

В соответствии с новой версией документа, подготовленного в рамках формирования проекта бюджета на 2019 год и трехлетнюю перспективу, уточненный объем бюджетных расходов на 2020 год составит 71,838 млрд рублей, на 2021 год — чуть более 73 млрд рублей.

Как предполагается, реализация госпрограммы позволит диверсифицировать экспорт за счет увеличения поставок за рубеж несырьевых товаров, нарастив долю машин, оборудования и транспортных средств. Среди целей программы — увеличение в полтора раза числа организаций — экспортеров товаров, а также достижение Россией к 2020 году 70-го места в рейтинге Всемирного банка Doing business по показателю "Международная торговля".

Наибольший объем расходов бюджета планируется направить на подпрограмму "Совершенствование таможенной деятельности": в 2019 году — 59 млрд рублей, в 2020 году — около 61 млрд рублей, в 2021 году — 62,5 млрд рублей. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы — сокращение времени на проведение таможней контроля в автомобильных пунктах пропуска через границу РФ и таможенных операций в местах декларирования товаров, сокращение издержек участников внешнеэкономической деятельности и государства, создание благоприятных условий для транзита товаров через территорию России.