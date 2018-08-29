Минфин возвращается на долговой рынок

Министерство финансов сегодня вновь попытается занять на рынке. После вынужденного перерыва ведомство решило поискать новых заемщиков.

Инвесторам предложат всего один выпуск облигаций федерального займа на 15 млрд руб. Это — так называемые короткие бумаги со сроком погашения в конце 2021 года. Напомним, после серии неудач Минфин на прошлой неделе принял решение не проводить размещение облигаций до стабилизации ситуации на рынке. В последний раз от размещения отказывались в апреле — после введения санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе — "Русала" . После этого — гособлигации вновь продавались с переменным успехом.

Возможно, сегодня Минфин сможет продать весь объем. За две недели образовался определенный дефицит предложения. С другой стороны, сложно сказать, если ли на рынке достаточно свободных рублей. Они продолжат дорожать на денежном рынке, а ставка RUONIA, определяющая стоимость кредитов овернайт на межбанковском рынке, может превысить уровень ключевой ставки ЦБ

Ситуация на валютном и долговом рынках РФ пока остается напряженной. Облигации сильно потеряли в цене и сейчас торгуются вблизи локальных минимумов.

Рубль также торгуется вблизи минимумов к доллару и евро и пока факторов, способных привести к укреплению российской валюты, не просматривается.

Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в июле 2018 года упала до 28% с 28,2% в июне, сообщает ЦБ РФ.

Доля нерезидентов стала снижаться после введения США новых антироссийских санкций: на 1 апреля доля нерезидентов в российских ОФЗ достигала максимума за историю статистики, которая ведется с января 2012 года, и составляла 34,5%. На 1 августа 2018 года она опустилась до минимума с марта 2017 года.

Так, по итогам июля номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, составил чуть менее 2,01 трлн руб. при общем объеме рынка на уровне более 7,18 трлн руб., следует из данных регулятора.