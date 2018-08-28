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Бизнесмен из «списка Титова» вернулся в РФ
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В Россию из Лондона вернулся еще один бизнесмен из «списка Титова» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Очередной участник "лондонского списка" — предприниматель Алексей Кузнецов — во вторник вернулся в Россию, мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде, а в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем предпринимателям из списка, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.
"28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" — генеральный директор ООО "Кц Агро-Информ" Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде", — сказал собеседник агентства.
Алексей Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка", который вернулся в Россию.
"В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка", — добавил собеседник агентства.
В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.
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