Бизнесмен из «списка Титова» вернулся в РФ

В Россию из Лондона вернулся еще один бизнесмен из «списка Титова»

Очередной участник "лондонского списка" — предприниматель Алексей Кузнецов — во вторник вернулся в Россию, мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде, а в ближайшие дни ожидается изменение меры пресечения еще трем предпринимателям из списка, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова "28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" — генеральный директор ООО "Кц Агро-Информ" Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде", — сказал собеседник агентства. Алексей Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка", который вернулся в Россию. "В ближайшие несколько дней ожидаются новости, связанные с изменением меры пресечения еще для трех участников списка", — добавил собеседник агентства. В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.