Во Франции назвали секторы экономики, пострадавшие от санкций против России

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Санкции в отношении России больше всего ударили по сельскохозяйственному и банковскому секторам Франции, заявила РИА Новости председатель комиссии по вопросам экономики французского сената Софи Прима.

Во вторник в Совете Федерации прошла встреча председателя комитета СФ по экономической политике Дмитрия Мезенцева с главой комиссии по вопросам экономики сената Франции.

"Антироссийские санкции сильно ударили по экономике сельского хозяйства Франции, особенно они затронули экспорт свинины, сыров, молочной продукции в целом. Также сильно пострадал банковский сектор", — сказала Прима.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом в последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.