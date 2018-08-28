Названы регионы с самым низким уровнем безработицы

Минтруд назвал регионы с самым низким уровнем безработицы

Согласно материалам, наиболее низкий уровень регистрируемой безработицы на 1 июля текущего года отмечался в Севастополе (0,2%), Ленинградской области, Санкт-Петербурге (0,3%), Калужской, Липецкой областях, Москве, Республике Крым, Нижегородской, Ульяновской областях, Ханты-Мансийском автономном округе (0,4%), Московской, Тульской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области (0,5%).

При этом министерство зафиксировало в ряде регионов многократный разрыв между общей и регистрируемой безработицей.

"Уровень общей безработицы превышает уровень регистрируемой безработицы в Севастополе в 21 раз, Республике Крым — в 15 раз, Ленинградской области — в 14 раз, Сахалинской, Нижегородской областях и Краснодарском крае — почти в 11 раз, Ульяновской области — почти в десять раз, Калужской, Липецкой областях — в девять раз (при среднероссийском превышении в пять раз — прим. ТАСС). Такой разрыв во многом объясняется несоответствием возможностей органов службы занятости и ожиданий безработных граждан", — считают в министерстве.

По данным Росстата, в июне 2018 году численность рабочей силы составила 76,1 млн человек, в их числе 72,5 млн человек были заняты в экономике и 3,5 млн человек не имели работы, но активно ее искали и готовы были приступить к ней (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные).

Уровень общей безработицы в РФ во втором квартале 2018 года составил 4,8% (во втором квартале 2017 года — 5,2%).