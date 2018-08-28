Минфин разработал законопроект о контроле налоговых льгот и освобождений

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства России одобрила законопроект о правовом регулировании вопросов контроля, учёта и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Автор законопроекта — Минфин России . Изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс РФ.

Налоговые льготы и освобождения — неотъемлемая часть налоговой системы, говорится в сообщении. Их предоставление, как правило, направлено на решение определённых задач госполитики. В частности, речь идёт о социальной поддержке отдельных категорий россиян и стимулировании определённых видов экономической активности.

Соответственно, «налоговые расходы» — фактически альтернатива другим мерам госполитики. Выделение бюджетных средств не является исключением.

При этом «налоговые расходы» не относятся к объектам бюджетного контроля, учёта и оценки. Это создаёт условия для снижения эффективности государственной финансовой политики. Кроме того, это может привести к недооценке реальных объёмов ресурсов, которые выделяются на развитие того или иного направления, а также неоптимальному распределению расходов.

Законопроект предусматривает систематизацию и регламентацию процедур контроля, учёта и оценки налоговых льгот и освобождений в рамках бюджетного процесса. Для этого Минфин предлагает установить обязательное формирование перед каждым публично-правовым образованием перечня соответствующих налоговых расходов. Также утверждается необходимость их ежегодной переоценки.

Предполагается, что внедрение этого законопроекта позволит более эффективно использовать инструменты налогового стимулирования. Также документ призван повысить качество управления государственными и муниципальными финансами в целом.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.