Эксперт прокомментировал жалобу США на Россию в ВТО

По словам эксперта, действия Вашингтона представляют собой «достаточно стандартный ход» и любое государство делает так, оспаривая вводимые против него таможенные ограничения.

Он отметил, что это свидетельствует о том, что ВТО остается востребованным регулятивным институтом для поддержания стабильности мировой торговли.

"Через иски в ВТО свои торговые права пытаются отстоять и Китай, и Евросоюз , и США, и множество других стран. Исков огромное количество, идет многосторонний процесс урегулирования споров", — сказал Масленников.

Ранее в постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США.