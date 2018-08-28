Трюдо назвал условие подписания NAFTA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условие согласится на перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Об этом сообщает AFP.

Трюдо сказал, что подпишет сделку по NAFTA, только если соглашение будет «хорошим для Канады», — пишет агентство.

Он также добавил, что на переговорах по NAFTA намерен защищать молочный сектор Канады.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс заявил, что канадская экономика не способна нормально существовать без торгового договора с Соединёнными Штатами. Под этим глава американского ведомства подразумевал перезаключение Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).