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Армения прекращает ввоз свинины из России
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Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении с 28 августа ввела временные ограничения на импорт свинины из нескольких регионов России. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
"С 28 августа временно прекращен импорт свинины и продуктов с ее содержанием, а также живой птицы, продуктов из нее и яиц из России", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных. Принято во внимание и решение руководства Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.
Армения импортирует свинину в основном из Бразилии, а мясо курицы — из США, России, Украины и Бразилии.
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