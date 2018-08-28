Армения прекращает ввоз свинины из России

Армения ввела временный запрет на ввоз мясной продукции из России

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Армении с 28 августа ввела временные ограничения на импорт свинины из нескольких регионов России. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

"С 28 августа временно прекращен импорт свинины и продуктов с ее содержанием, а также живой птицы, продуктов из нее и яиц из России", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, решение принималось на основании данных Всемирной организации по охране здоровья животных. Принято во внимание и решение руководства Россельхознадзора о зонировании территорий в связи с эпизоотической обстановкой.

Армения импортирует свинину в основном из Бразилии, а мясо курицы — из США, России, Украины и Бразилии.