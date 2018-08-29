РФ выделит по $1 миллиону Мьянме и Бангладеш

Россия решила выделить по 1 млн долларов Мьянме и Бангладеш

В течение 2018–2019 годов Мьянма и Бангладеш получат от России по 1 млн долларов на преодоление последствий гуманитарного кризиса, сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя в СБ организации.

Деньги будут выделены по линии всемирной продовольственной программы. Москва считает приоритетной работу над «международным содействием», а также «купированием» самых серьезных последствий кризиса.

Росийская сторона подчеркивает равнозначность помощи обеим странам, которые должны сотрудничать, чтобы решить проблему беженцев, передает РИА «Новости»

Затягивание запуска процесса репатриации, по мнению России, контрпродуктивно, «внешние силы» используют его для давления на Мьянму.

В январе Бангладеш и Мьянма договорились о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет.

Напомним, в Мьянме произошли столкновения правительственных сил и боевиков-рохинджа. Более полумиллиона мусульман-рохинджа, проживающих в Маньяме, бежали в Бангладеш, опасаясь этнических чисток.