Сделка с Мексикой позволит США накладывать 25% пошлины на автомобили

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика» Согласно условиям нового соглашения, Вашингтон сможет облагать дополнительными пошлинами мексиканские машины, в случае, если экспорт превысит установленный лимит.

Фото: Mexico Automotive Review

Торговое соглашение, которое должно прийти на смену NAFTA, предполагает, что Вашингтон сможет накладывать пошлины в размере до 25% на мексиканские автомобили и запчасти, поставляемые в США.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей автопрома, речь идет о дополнительном соглашении, о котором не было объявлено ранее. Оно устанавливает лимит импорта на автомобили из Мексики — 2,4 млн единиц в год. Все, что будет поставляться сверх лимита обложат пошлинами. Для запчастей ограничение установят на уровне $90 млрд в год. При превышении отметки, США также смогут вводить пошлины.

Как отмечает агентство, в ближайшие недели администрация США опубликует результаты исследования по тому, угрожает ли импорт автомобилей и запчастей национальной безопасности страны. Документ Вашингтон сможет использовать для введения протекционистских мер.

Впрочем, условия сделки еще не являются окончательными — на них могут повлиять в том числе и переговоры США и Канады.

27 августа Дональд Трамп сообщил о достижении с Мексикой договоренностей о заключении нового торгового соглашения, которое должно прийти на смену NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли). Президент США отметил, что стороны заключают «прекрасную сделку».

Присоединится ли к ней Канада — пока не ясно. Переговоры с Оттавой еще не начались, а сам Трамп не исключил, что с этими соседями США могут заключить отдельный договор. «С Канадой переговоры начнутся вскоре, я позвоню скоро премьер-министру. С Канадой, самая простая вещь, которую мы можем сделать, это ввести пошлины на их автомобили», — заявил Трамп.