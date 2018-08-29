Изъятие сверхдоходов: план Белоусова приобретает очертания

По данным СМИ, уже определены группы проектов, в которые будет инвестировать крупный бизнес. А компании до конца августа должны сообщить, во что они готовы вкладывать. Почему так быстро?

План помощника президента Андрея Белоусова постепенно приобретает очертания. 28 августа прошло совещание в РСПП , и, как сообщил ТАСС, крупному бизнесу предложили инвестировать в три группы проектов. Например, в собственные. Смысл в том, что компании и раньше хотели вкладывать в свое производство, но по каким-то причинам не могли это сделать. А теперь по просьбе властей таки потратят на это деньги.

Другая группа — это крупные государственные инфраструктурные проекты. РБК конкретизирует: например, строительство высокоскоростной железной дороги «Москва — Казань». Ее хотели построить еще к чемпионату мира по футболу, но все как-то не складывалось, да и цена была высока — триллион рублей.

Недавно, кстати, в « РЖД » назвали новую стоимость, в полтора раза выше. Это значительно больше, чем хотят попросить у частного бизнеса. Но журналисты выяснили, что к диалогу со списком Белоусова подключили и госкорпорации, в том числе, все ту же «РЖД». Отбором инвестпроектов займется специальный комитет, который возглавит глава комитета РСПП по инвестполитике Игорь Вдовин . На вопросы Вusiness FM он ответил уклончиво:

— Есть ли какое-то понимание о самих проектах? Верно ли, что речь идет о строительстве железнодорожных магистралей высокоскоростных?

— Я думаю, что совершенно преждевременно об этом говорить. Это будет результат работы совместной, которая сейчас начинается.

О реакции компаний, которые, вероятно, потратятся на большие государственные стройки, пока ничего неизвестно. Но источники говорят, что договорились о важных вещах. Во-первых, правила игры не должны меняться. Возможно, речь идет о том, чтобы не менялись договоренности о конкретных суммах, которые компании потратят.

Во-вторых, эти проекты должны быть привлекательными, а у компаний должно хватать на них денег. И в третьих, принцип добровольности. Последний аргумент заслуживает внимания. С учетом того, как все это происходило, начиная с письма Андрея Белоусова об изъятии 0,5 трлн рублей и его слов, что «делиться надо».

Константин Симонов. Но есть и хороший довод. Частный бизнес тратит средства гораздо эффективнее, чем государство. Правда, это не отменяет другой проблемы, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности

Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности

«То обстоятельство, что финансировать эти пока загадочные проекты будут частные компании, которые крайне бережно относятся к своим деньгам, не снимает главной проблемы отбора государством тех направлений, куда эти деньги будут вкладываться. Такие правила игры: позвонили и сказали «давай, неси деньги вот туда». И ты понимаешь, что, если ты хочешь работать в этой отрасли в данном государстве, ты должен взять эти деньги и туда отнести. А почему туда, а не сюда — эти вопросы ты уже не задаешь».

Зато прямая выгода государству. Не тратятся бюджетные средства. Нет строгого контроля за расходованием средств, они ведь частные. Несколько удивляет скорость, с которой могут принять решения. На обсуждение того, во что предприниматели будут инвестировать, отвели всего полтора месяца. Но, по данным СМИ, компаниям до конца августа нужно прислать перечень проектов, в которых они готовы участвовать.

Это при том, что совещание было за четыре дня до начала сентября. Даже правительство подготовит конкретный план исполнения майского указа лишь к октябрю. Как будто речь идет не о больших и важных стройках, а о повинности, от которой хотят побыстрее избавиться.