Трамп назвал цель нового соглашения с Мексикой

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал целью нового торгового соглашения с Мексикой уничтожение торговых барьеров и создание рабочих мест.

"Наша новая торговая сделка с Мексикой сосредоточена на фермерах, нашем развитии, уничтожении торговых барьеров, рабочих местах и на том, чтобы компании продолжали вливать средства обратно в нашу страну. Это будет большая удача!", — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о достижении договоренности с Мексикой о заключении нового торгового соглашения.

Также сообщалось, что в Канаде посчитали переговоры с США о новом торговом соглашении конструктивными.