Решена судьба фразы In God We Trust на долларах

Решена судьба надписи In God We Trust на американских купюрах

Федеральный суд в США решил оставить фразу In God We Trust («На Бога уповаем») на долларовых купюрах и монетах, передает Reuters

Согласно решению апелляционного суда в штате Миннесота, надпись не нарушает конституцию. Кроме того, отмечается, что она используется давно и не является принуждением к тому, чтобы во что-то верить.

Иск подала группа из 29 атеистов, сославшись на то, что национальный девиз на банкнотах нарушает первую поправку к конституции. Она, в числе прочего, гарантирует гражданам свободу вероисповедания и запрещает утверждение государственной религии.

В 2016 году группа атеистов из штата Огайо также предложила убрать девиз с банкнот. «На Бога уповаем», по их мнению, нарушает конституцию США, согласно которой церковь должна быть отделена от государства.