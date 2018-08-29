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Решена судьба фразы In God We Trust на долларах
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Решена судьба надписи In God We Trust на американских купюрах 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Федеральный суд в США решил оставить фразу In God We Trust («На Бога уповаем») на долларовых купюрах и монетах, передает Reuters.
Согласно решению апелляционного суда в штате Миннесота, надпись не нарушает конституцию. Кроме того, отмечается, что она используется давно и не является принуждением к тому, чтобы во что-то верить.
Иск подала группа из 29 атеистов, сославшись на то, что национальный девиз на банкнотах нарушает первую поправку к конституции. Она, в числе прочего, гарантирует гражданам свободу вероисповедания и запрещает утверждение государственной религии.
В 2016 году группа атеистов из штата Огайо также предложила убрать девиз с банкнот. «На Бога уповаем», по их мнению, нарушает конституцию США, согласно которой церковь должна быть отделена от государства.
Впервые фраза In God We Trust появилась на американской монете в 1864 году. В качестве национального девиза она была принята в 1956 году. В 2002-м году закон подтвердил правомочность его использования в клятве верности американскому флагу. В 2011 году члены палаты представителей Конгресса США поддержали резолюцию, подтверждающую статус фразы как национального девиза Соединенных Штатов.
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