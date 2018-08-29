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Правительство Беларуси определилось с приоритетными планами на 2019 год
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Правительство Беларуси определилось с приоритетными планами на 2019 год 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Для бюджета республики, информирует пресс-служба кабмина, предусмотрен базовый сценарий развития экономики. «Будет экономика генерировать больше доходов — вместе внесем предложения главе государства о направлении дополнительных доходов туда, где в этом есть необходимость», — пояснил позицию исполнительной власти премьер-министр.
В этой связи очень оптимистично прозвучали и цифры, которые озвучил министр экономики Дмитрий Крутой. По прогнозам его экспертов, в стране рассчитывают на рост экспорта услуг до рекордных $9,7 млрд При этом основными драйверами роста останутся инвестиции и экспорт. Правда, инвестиции должны будут расти быстрее ВВП примерно в два раза. «Это сложное задание для наших субъектов хозяйствования, но вполне реальное. Мы сегодня видим наполнение на 80% этой программы — 671 проект уже подтвержден», — пояснил Крутой.
Быстрее ВВП должен расти в Беларуси и экспорт товаров и услуг. Особое внимание будет уделено темпам роста этого показателя, который запланирован на уровне 107,6%. Ключевые услуги (IT, туристические) по прогнозу должны увеличиваться еще более быстрыми темпами, а общий прирост по сектору услуг оценивается в $700 млн  Впервые ожидается общая валютная выручка «от этого сегмента экономики на уровне $9,7 млрд, — сказал Крутой. — Транспортные, логистические, IT-услуги становятся для страны „нефтью и газом“, которых у нас нет».
Конкурентоспособность доказывают, по словам министра, и предприятия строительной отрасли, которые выиграли конкурсы и заключат несколько крупных контрактов на строительство дорог и социальных объектов в России. Крутой напомнил, что темп роста ВВП в 2019 году запланирован на уровне 104% (скорректирован на 0,1 процентного пункта в сторону уменьшения). «Ниже просто невозможно. Это ключевой параметр нашей программы среднесрочного развития до 2020 года. Изменилась немного структура прироста ВВП — примерно 75% прироста мы ожидаем за счет внутреннего спроса и 25% — за счет внешнего», — пояснил министр.
Что касается доходов населения, то они продолжат расти в увязке с увеличением производительности труда. Акцент будет сделан на том, чтобы зарплаты бюджетников составляли 80% к средней зарплате по экономике. «С учетом требований и поручений президента будут подтянуты доходы в первую очередь низкооплачиваемых слоев населения. Это педагогические работники, воспитатели детсадов, врачи, санитары и так далее», — отметил министр.
Ожидается, что количество занятых в экономике в 2019 году увеличится на 9-10 тысяч человек.
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