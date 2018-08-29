Путин назвал цель пенсионных изменений

Путин назвал главную задачу пенсионных изменений

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения назвал главную задачу законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

«Главная, основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, а значит не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Согласно документу, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно, увеличивая ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.