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Путин назвал цель пенсионных изменений
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Путин назвал главную задачу пенсионных изменений 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения назвал главную задачу законопроекта об изменениях в пенсионной системе.
«Главная, основная задача — обеспечить устойчивость и финансовую стабильность пенсионной системы на долгие годы вперед, а значит не только сохранение, но и рост доходов пенсий нынешних и будущих пенсионеров. Именно для достижения этих целей законопроектом наряду с другими мерами предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».
19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста. Документ предполагает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Согласно документу, возраст выхода на пенсию планируется повышать поэтапно, увеличивая ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
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