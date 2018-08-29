Путин закрепил законодательно предпенсионный возраст

В российских законах появится понятие «предпенсионный возраст». Об этом во время своего телеобращения о пенсионной реформе заявил президент страны Владимир Путин

По его словам, реформа пенсионной системы, законопроект о которой был принят Госдумой в первом чтении, вызвал у россиян страх потери работы, которую сложно найти уже после 50 лет.

В связи с этим Путин отметил необходимость дать россиянам дополнительные гарантии, которые защитят их от потери работы.

«Здесь нужен целый пакет мер», — подчеркнул он.

Так, президент призвал считать предпенсионным возрастом пять лет до выхода на пенсию и наказывать работодателей за увольнение достигших его сотрудников. Причем ответственность может быть не только административной, но и даже уголовной.

Также Путин поручил вдвое увеличить максимальный размер пособия по безработице тем людям предпенсионного возраста, которые решили уволиться сами и пока не устроились на новую работу — до 11 тысяч 280 рублей.

Кроме того, глава государства распорядился обязать работодателей предоставлять сотрудникам предпенсионного возраста два выходных дня с сохранением зарплаты, во время которых они смогут пройти бесплатную диспансеризацию.