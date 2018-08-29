Памфилова оценила заявление Путина о пенсионной реформе

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что президент России Владимир Путин откровенно заявил о своей позиции о повышении пенсионного возраста и, "как всегда, взвалил все на свои плечи".
Заседание ЦИК в среду прервали в 12:00 мск, чтобы посмотреть видеообращение Путина об изменениях в пенсионном законодательстве.
"Очень важно, что президент так откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции. Он четко сформулировал и, как всегда, все взвалил на свои плечи. Очень важно, чтобы все эту позицию услышали, каждый сделал для себя выводы", — прокомментировала Памфилова выступление главы государства.