Медведев отреагировал на предложения Путина по пенсиям

Медведев поручил кабмину проработать предложения Путина по пенсионным изменениям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом заявлений президента Владимира Путина

По его словам, эта серьёзная работа потребует от правительства особой ответственности.

«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова. — RT), прежде всего, вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — цитирует Медведева Интерфакс.

Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.

В частности, он предложил, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин был 60 лет вместо правительственных 63, а для мужчин — 65.