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Медведев отреагировал на предложения Путина по пенсиям
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Медведев поручил кабмину проработать предложения Путина по пенсионным изменениям 

RT на русском 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству как можно скорее представить предложения по проекту об изменениях в пенсионном законодательстве с учётом заявлений президента Владимира Путина.
По его словам, эта серьёзная работа потребует от правительства особой ответственности.
«Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (вице-премьер Татьяна Голикова. — RT), прежде всего, вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — цитирует Медведева Интерфакс.
Ранее Путин выступил с телеобращением к россиянам по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.
В частности, он предложил, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин был 60 лет вместо правительственных 63, а для мужчин — 65.
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