В ГД РФ обсудят синхронизацию принятия законопроектов по пенсионной системе

Спикер ГосДумы Вячеслав Володин сообщил, что рабочая группа ГД по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста.

«Поставленная Президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы», — сказал Володин.

«Потребуется активная работа в этом направлении профильных комитетов Государственной Думы и Правительства», — добавил спикер.