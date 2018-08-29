В ГД РФ обсудят синхронизацию принятия законопроектов по пенсионной системе 

Спикер ГосДумы Вячеслав Володин сообщил, что рабочая группа ГД по совершенствованию пенсионного законодательства обсудит синхронизацию принятия законопроектов по совершенствованию пенсионной системы и защите трудовых прав работников предпенсионного возраста.
«Поставленная Президентом задача о принятии одновременно с законопроектом о совершенствовании пенсионной системы законопроекта, защищающего права работников предпенсионного возраста, предполагает внесения поправок в Трудовой, Административный и Уголовный Кодексы», — сказал Володин.
«Потребуется активная работа в этом направлении профильных комитетов Государственной Думы и Правительства», — добавил спикер.
Он также напомнил, что в состав рабочей группы ГД по совершенствованию пенсионного законодательства входят депутаты ГД, представители Правительства, Совета Федерации, Счетной палаты, гражданского общества, профсоюзов, делового и научного сообществ.