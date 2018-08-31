В ГД РФ прошло заседание рабочей группы по пенсионной системе

Государственной Думе участники рабочей группы всесторонне обсудили подготовку поправок к правительственному законопроекту по совершенствованию пенсионного законодательства, в первую очередь, инициативы Президента РФ, касающиеся снижения возраста выхода на пенсию для женщин, досрочных пенсий для многодетных матерей, сохранения действующего порядка предоставления льгот по налогам на землю и недвижимость, а также проработают вопросы, направленные на защиту прав работников предпенсионного возраста.

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что абсолютно все участники рабочей группы отметили справедливость и социальную ориентированность президентских предложений по изменению принятого в первом чтении правительственного законопроекта. «По мнению абсолютно всех участников — и экспертного сообщества, и представителей профессиональных и деловых союзов, а также политических фракций Государственной Думы, — президентские инициативы делают законопроект менее технократичным и более социально ориентированным и справедливым», — сказал Володин.

Председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в ходе заседания рабочей группы отметил, что профильным комитетом продолжается работа над сведением поправок к законопроекту о совершенствовании пенсионной системы ко второму чтению. В них, безусловно, войдут те инициативы, которые озвучил в своем обращении к гражданам Президент, а также те идеи и предложения, которые звучали в ходе парламентско-общественных слушаний прозвучат в ходе заседаний рабочей группы.

Вячеслав Володин считает, что «формат, который сегодня состоялся, может работать и в дальнейшем», так как даже после принятия закона необходим анализ правоприменительной практики.

«Это новые подходы, новые решения, которые ранее у нас в практике просто не применялись, необходимо исключить неэффективность норм», — подчеркнул политик.

Срок предоставления поправок ранее был продлен ГД до 24 сентября.