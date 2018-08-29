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Совфед поддержал инициативы Путина по пенсиям
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Совфед заявил о поддержке инициативы президента по пенсиям 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совфед поддержит инициативы президента Владимира Путина по изменению пенсионного законодательства, заявил глава комитета со соцполитике Валерий Рязанский.
«Совет Федерации поддержит предложения президента Росси по изменению пенсионного законодательства, рассматриваемый в парламенте пакет законов будет рассмотрен до конца года», — передает РИА «Новости» слова Рязанского.
Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.
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