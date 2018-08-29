Украина запретила ввоз российского строительного товара

Украина запретила ввоз из России еще одного строительного товара

Кабмин Украины принял постановление о запрете ввоза на территорию страны цементных клинкеров из России, сообщает пресс-служба украинского правительства.

«Кабинет министров 29 августа запретил ввоз на территорию Украины цементных клинкеров происхождением из РФ», — передает РИА «Новости» сообщение кабмина.

Отмечается, что минэкономразвития Украины разработало это постановление для защиты «интересов национальной экономической безопасности и интересов украинских производителей цемента».

Цементный клинкер представляет собой смесь известняка и глины. Это полуфабрикат, который используется при производстве цемента.

В 2017 году Украина отметила почти двукратный рост импорта цементных клинкеров из России — около 0,9 млн тонн стоимостью 32,9 млн долларов против 0,5 млн тонн стоимостью 14,4 млн долларов годом ранее. В Киеве считают, что это приведет к ухудшению экономического положения украинских компаний-производителей.

«Существует тенденция к дальнейшему увеличению доли импорта цементного клинкера, что связано с недобросовестной конкуренцией через заниженные цены на энергоносители в РФ. Это может привести к остановке отечественного производства, где заняты около 5,5 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение украинского ведомства.

При этом в кабмине уверены, что дефицита цемента не будет. В случае необходимости предлагается импортировать его из ЕС

В начале июля на Украине также вступил в силу запрет на ввоз из России шифера.