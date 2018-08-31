Эрдоган рассказал о мерах по стабилизации лиры

Эрдоган: турецкие власти принимают необходимые меры для стабилизации лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сможет преодолеть "атаку" и волатильность национальной валюты пройдет. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что турецкие власти проводят необходимые операции, направленные на устранение волатильности лиры.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция "говорит прощай" тем, кто приносит в жертву стратегическое партнерство и союзничество с 81-миллионной страной ради связей с боевиками террористических организаций.

Он выразил уверенность в том, что планы недругов страны, направленные на подчинение Турции "во всех сферах, от финансов до политики", обречены на провал.

Президент Турции также рассказал о намерении вести торговлю с Россией в нацвалюте.