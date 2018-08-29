Кудрин оценил предложения Путина по пенсиям

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения касательно изменения пенсионной системы, которые вынес Владимир Путин. Президент озвучил их в рамках телеобращения.

«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Ранее News.ru писал о том, что Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Возраст выхода женщин на пенсию увеличат на пять, а не на восемь лет, как предполагалось раньше. Президент также отметил, что объективные предпосылки для повышения пенсионного возраста существовали в России давно. Они связаны с демографическими проблемами. Помимо прочего, российский лидер заявил о том, что многодетные матери должны обладать правом досрочного выхода на пенсию.

Премьер Дмитрий Медведев, в свою очередь, обратился к кабинету министров с просьбой в максимально короткие сроки вынести предложения по проекту закона касательно пенсионной системы. По его поручению, сделано это должно быть с учётом заявлений Путина.